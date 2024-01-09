Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.01.2024 16:32

Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı

Erzurum'da, kesinleşmiş hapis cezası olan ve başkasına ait kimlikle yakalanınca polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı.

Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı

Palandöken ilçesi Kamp Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı takibe alıp, Şehitler Parkı civarında durdurdu.

Durdurulan araçtakilere yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, T.Ç. (32) polise başkasına ait kimliği verdi.

Ekiplerin yaptıkları yüz taramasında kimliğin T.Ç'ye ait olmadığını ve hakkında 15 ayrı dosyadan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası olduğunu belirledi.

Bunun üzerine kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle, Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda saklandığı menfezde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü muska içine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım
17:08
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
17:13
Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşümü ne yapıp edip hızlandırmak durumundayız
17:13
Dini bilgi yarışması arayanlar için doğru adres: TRT Bil Bakalım “İslamiyet” ve “İslam Tarihi” kategorileri
16:44
Murat Kurum: İstanbul'da 1,5 milyon konut acil dönüştürülmeli
16:39
12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı
Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı
Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ