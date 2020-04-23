Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan çocukların evlerine yaş pasta götürdü.

Sürpriz karşısında şaşıran çocuklar ve aileleri polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak çocukların doğum gününü kapılarının önünde kutladı.

Ziyaretlerde çocukların evlerinin kapılarını da 23 Nisan dolayısıyla süslediği gözlendi.