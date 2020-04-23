Lüleburgaz Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal medyadan çocuklar umutlarını yazdı.

Umutların yazılı olduğu notlar ile ağaç tohumlarının bağlandığı 2020 balon, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen törenle gökyüzüne bırakıldı.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, törende yaptığı konuşmada, ulusal egemenliğin ilanı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Tüm yurtta ülkenin kurulmasında ve vatan savunmasında ön sıralarda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin özlem ve sevgiyle anıldığını ifade eden Gerenli, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.'' diyen Atatürk'ün izinde yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Çocukların "aydınlık gelecekler" olduğunu vurgulayan Gerenli, "Sevgili çocuklar, bugün sizin bayramınız. Sizler aydınlık geleceğimiz, göz bebeğimizsiniz. Şimdi bu balonlar göğe yükselsin ve yere düşen her bir tohumla birlikte umutlar yeşersin." dedi.