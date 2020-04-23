İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, polise yakalanmamak için intihar ettiği belirtilen zanlı hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu yakasında PTT, eczane ve tekel bayisi gibi iş yerlerinden yapılan çok sayıda hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan toplam 115 kayıtları bulunan Şenol E, Kadir K. ve Şeyhmus Ç'nin yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, Üsküdar'da çalıntı araçla bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerden Şeyhmus Ç'yi yakaladı. Diğer 2 şüpheli polis ekiplerine ateş açarak kaçtı.

Firari şüphelilerin, Sancaktepe'de bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese giderek kapıyı çaldıklarında içeriden bir el silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra kapıyı açan Kadir K. teslim olurken, arkadaşı Şenol E'nin içerde intihar ettiğini söyledi.

Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şüpheli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden şüphelinin 29 suç kaydının yanı sıra 1 dosyadan aranması, 2 dosyadan da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Adreste yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ile hırsızlık olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.