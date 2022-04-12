Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da kar kalınlığı 5 metreyi aştı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.
Nisan ayında yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları yükselirken, Erzurum'da hala kış hüküm sürüyor.
Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.
Nisan ayında kapanan Çayanyurdu mezrasının yolu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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