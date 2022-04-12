Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04–10 Nisan tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli mercilerce tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldığı bildirildi.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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