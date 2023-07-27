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Güncel
AA 27.07.2023 18:50

Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 10 metrelik köprüden düşen iki otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı

Şükrüpaşa Mahallesi Sanayi Köprüsü mevkiinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düşerken ters dönen araçlarda sıkışan sürücüler ile 1 çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yan yana hızla seyreden iki aracın çarpıştıktan sonra köprüden düştükleri yer alıyor.

Ayrıca kaza sonrası araçların düştüğü yerde tozların yükseldiği ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine doğru koştukları görülüyor.

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