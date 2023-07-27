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Güncel
İHA 27.07.2023 18:34

Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ardahan'da yoğun sis

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Ardahan - Posof Karayolu'nun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergahında görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı. 

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