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Güncel
AA 27.07.2023 17:28

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İbrahim Ş. idaresindeki minibüs, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak'taki kavşakta Davut K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Davut K, ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü Davut K. eşi Gülşen, çocukları Saliha ve Betül K, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada minibüs sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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