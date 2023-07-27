Kahramanmaraş'ta 88 konteynerlik kente depremzedeler yerleştirildi

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedeler, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ne inşa edilen konteyner kente düzenlenen törenle yerleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılışta, 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ın her konuda yanlarında olduklarını söyledi.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a 700 üzerinde yardım tırını gönderdiklerini hatırlatan Palancıoğlu şunları kaydetti:

"Burası 8 bin 300 metrekare, 88 konteynerimiz var. Konteynerlerin içerisinde klima, buzdolabı ve televizyonuna kadar hepsini hazırladık teslim ettik. Ama her geldiğimizde vatandaşlar yeni bir ihtiyaç belirtiyorlar, biz de elimizden geldiği kadarıyla bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bir daha böyle zor durumlar, acılar, kederler göstermesin. Bu yaraları saracak yine Cumhurbaşkanımız, yine bizleriz. Elhamdülillah gece gündüz el ele çalışacağız ve buraların yaralarını tüm deprem bölgelerindeki yaraları saracağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kente desteğini sürdüren kardeş belediyelere minnettar olduklarını belirtti.



"Konteyner alanları hızla çoğaldı"

Afetzede vatandaşların rahat etmeleri adına gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan dile getiren Güngör şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda tabii ki bir çadır çok kıymetliydi. Bugün gördüğünüz gibi şehrimizde hemen hemen çadır kalmadı, konteyner alanları hızla çoğaldı. Hemşerilerimiz burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Ama Allah'ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda bir yıl sonra bu alanlardan sonra da inşallah kalıcı konutlara geçmiş olacağız"

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek "Melikgazi Belediyesi Diyanet Center Of America Yaşam Alanı"nın açılışı gerçekleştirildi.