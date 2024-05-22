Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 16:31

Erzurum'da bitkin bulunan sarıasma, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Erzurum'da bitkin bulunan sarıasma kuşu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Erzurum'da bitkin bulunan sarıasma, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran sarıasmayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Kuş, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve şırıngayla beslenen kuş, özenle yapılan bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Veteriner hekim Albayrak, AA muhabirine, bir canın daha kurtarılmasına vesile olunduğunu ifade ederek, "Erzurum'da yaşanan bu olay, doğanın korunması ve yaban hayatının desteklenmesi konusundaki duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların dikkatli ve duyarlı davranışları sayesinde bir can daha kurtarılmış oldu." dedi.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Ankara için sağanak uyarısı
17:42
İklim değişikliği şiddetli türbülansların sayısını artırıyor
17:31
Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
17:26
Seferberlik ve savaş hali tüzüğü kaldırılarak yönetmelik olarak güncellendi
17:24
Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı
17:17
Cevdet Yılmaz: İran'la dayanışmamızı en üst seviyede sürdüreceğiz
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ