Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan zaman zaman meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları ulaşımı aksatıyor.
Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan heyelan ve toprak kaymaları ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Bölge sakinleri, olumsuz hava koşullarında Taşkesen mevkisinde heyelan ve toprak kaymaları yaşandığını, ulaşımda aksamalar yaşandığını, bu konuda yardım beklediklerini dile getirdi.
Etiketler: Ulaşım
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