Erzincan’da ilkbahar aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkarak, tulum peyniri üreticiliği yapan göçerler zor koşullarda çalışıyor. Koyun sürüleri olan göçerler hem gece hem de gündüz koyun otlatıyorlar.

Koyun sağan ve sağdıkları sütler ile tulum peyniri yapan üreticiler, atalarından gelen mesleklerini hala yaşatmaya çalışıyor.

Üretici Mesut Doğan, "Gerçekten hayvancılık çok zor bir meslek. Şöyle söyleyeyim bir evladınızı nasıl yetiştiriyorsunuz o şekilde yetiştiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp şafak vaktinde hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Öğlene doğru otlaktan getirip sağım yapıyoruz. Sağım ile birlikte bayanlar peynir işlerini yapıyorlar. Ondan sonra burada peynir mandıraları var oraya götürüyoruz. Öğleden sonra yine aynı şekilde hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Durmaya gerçekten vakit yok" dedi.