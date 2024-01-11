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Güncel
AA 11.01.2024 12:11

Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Kente yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yeterli kar yağışının ardından ikinci etabı kayakseverlerin hizmetine giren Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor.

Vatandaşlar, beyaz örtüyle bütünleşen göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Gülseren Sezgin, Ergan Dağı'na hayran kaldığını belirterek, "Buranın buz tutması çok güzel olmuş. Görünümü ve manzarası çok güzel. Buz tutmuş bir göl var. Etrafında da gezilecek yerler var. Her insan gelip Ergan Dağı'nı görmeli." ifadelerini kullandı.

Murat Özmarasalı ise havası ve doğası için hem kar hem de kayak merkezini görmeye geldiklerini, huzur bulduklarını, buz tutan gölün de ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

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