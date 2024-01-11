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Güncel
İHA 11.01.2024 11:54

Çorum polisinden 'şok' denetim

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum polisinden 'şok' denetim

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 580 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Uygulamalarda 34 kahvehane/kıraathane, 14 cafe ve 17 çay ocağı kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 6 aranan şahıs yakalanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 12'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 31 adet silah ve 168 adet fişek, 223 adet sentetik ecza maddesi ile 1.68 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 607 aracın kontrol edildiği uygulamada, 4 araç sahibine 35 bin 147 idari para cezası uygulandı.

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