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Güncel
AA 06.04.2023 13:33

Erzincan'da yuttukları uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da yuttukları 1169 gram uyuşturucu ve 290 gram afyon sakızı ile valizlerinde sentetik ecza ve gümrük kaçağı sigarayla yakalanan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da yuttukları uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesi D-100 kara yolu üzerinde durdurdukları İran plakalı yolcu otobüsünde şüphe üzerine 3 yolcuyu gözaltına aldı.

Hastanede yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin 218 kapsül halinde 1169 gram uyuşturucu ve 27 kapsül halinde 290 gram afyon sakızı yuttukları tespit edildi.

Ayrıca zanlılara ait olduğu tespit edilen valizlerde ise 280 tablet sentetik ecza ve 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu zanlılar M.S, M.H. ve S.A. tutuklandı.

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