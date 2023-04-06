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Güncel
AA 06.04.2023 13:07

Sivas Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu seyirciyle buluşturacak

Sivas Devlet Tiyatrosunun, bu hafta Anadolu'yu hem yüreğinde hem de sözlerinde yaşatan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatına perde aralayacağı bildirildi.

Sivas Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu seyirciyle buluşturacak

SDT'den yapılan açıklamaya göre, ayrıştırmaya karşı beraberliğe çağrı yapan halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamı kendi adını taşıyan oyunla sahneye taşınacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olan Osman Nuri Ercan'ın yazdığı ve Aşık Veysel karakterini canlandırdığı oyunun yönetmenliğini ise Alpay Ulusoy üstleniyor.

"Aşık Veysel" adlı oyun Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde, 6-7 Nisan'da saat 20.30’da ve 8 Nisan Cumartesi saat 14.00 ve 20.30’da seyircisini ağırlayacak.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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