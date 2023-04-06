Sivas Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu seyirciyle buluşturacak

SDT'den yapılan açıklamaya göre, ayrıştırmaya karşı beraberliğe çağrı yapan halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamı kendi adını taşıyan oyunla sahneye taşınacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olan Osman Nuri Ercan'ın yazdığı ve Aşık Veysel karakterini canlandırdığı oyunun yönetmenliğini ise Alpay Ulusoy üstleniyor.

"Aşık Veysel" adlı oyun Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde, 6-7 Nisan'da saat 20.30’da ve 8 Nisan Cumartesi saat 14.00 ve 20.30’da seyircisini ağırlayacak.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.