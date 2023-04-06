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Güncel
İHA 06.04.2023 12:01

Geçen sene yürüyerek geçilen Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

Sivas Gemerek ilçesinde geçtiğimiz sene yürüyerek geçmenin mümkün olduğu Kızılırmak'ta su seviyesi gözle görülür şekilde arttı.

Geçen sene yürüyerek geçilen Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi
[Fotograf: İHA]

Türkiye’nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak’ın geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve yanlış sulama nedeniyle su seviyesi oldukça düşmüş ırmak adeta kuruma noktasına gelmişti.

Bu yıl yağışlar ve karların erimesiyle Kızılırmak’ın su seviyesi gözle görülür derecede arttı.

Sivas’ın Gemerek ilçesi bölümünde geçtiğimiz yıl yürüyerek karşıdan karşıya geçilmesi mümkün olan Kızılırmak’ta bu yıl suların artmasıyla adeta karşıdan karşıya yaya olarak geçmek imkansız hale geldi.

Irmağın geçen yıl çekilen görüntüsü ile bu yıl aynı noktadan çekilen görüntüsü su seviyesindeki artışı gözler önüne serdi.

Geçen sene yürüyerek geçilen Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

"Bu sene çiftçinin yüzü gülecek"

İlçe sakinlerinden Orhan Keskin, geçtiğimiz yıl yürüyerek ırmağın karşısına geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Geçen sene ayağımız ıslanmadan karşıdan karşıya geçtiğimiz aynı bölgede bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı karşıdan karşıya geçmek imkansız hale geldi. Su seviyesi arttı. Bu sene çiftçinin yüzü gülecek. Böyle giderse su sıkıntımız olmayacak."

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