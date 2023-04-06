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Güncel
İHA 06.04.2023 13:26

Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta buğday yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kaza, Pazarcık ilçesi Karaçay Mahallesi ile Narlı Beldesi arasında meydana geldi.

Narlı istikametine giden Hüseyin U. yönetimindeki otomobil, Mete Can T. yönetimindeki buğday yüklü tırla kavşakta çarpıştı. Kazada, takla atarak orta refüje savurulan otomobilde bulunan yabancı uyruklu Yahya Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, tır sürücüsü ile otomobilde yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gaziantep-Pazarcık Kara Yolu'nda trafik, uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler, vinçle tırı kaldırmak için saatlerce çalıştı. Bu sırada Kara Yolu'nda Narlı-Gaziantep istikametinde araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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