Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, bugün saat 22. 00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağında meydana geldi.



Sivas istikametinden Erzurum yönüne süratle seyir halindeki Mehmet S. idaresindeki otomobil, Ekşisu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için sürücünün ani fren yapmasıyla kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Bünyamin E. olay yerinde sevk edilen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.