Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.05.2024 09:55

Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" Köprübaşı mevkisinden başladı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen klasik otomobiller kortejde yer aldı.

Korteje katılanlar Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında şarkıcı Edis sahil dolgu alanında konser verdi.

ETİKETLER
Tekirdağ 19 Mayıs
Sıradaki Haber
Kırşehir'de düğünlerde silah kullanılmaması için muhtarlar bilgilendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
10:22
Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
10:25
Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin ilk sonuçları açıklandı
10:35
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 18 zanlı tutuklandı
10:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
10:05
Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı
Meksika'da aşırı sıcaklar etkili oldu
Meksika'da aşırı sıcaklar etkili oldu
FOTO FOKUS
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ