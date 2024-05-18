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Güncel
AA 18.05.2024 17:17

Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı

Kars'ta dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na tırmanış düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yapan dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu ardından şehitler için dua etti.

Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı

Yeşillikler arasında tırmanışı yapan sporcular, zirvede bulunan Türk bayrağı altında bir süre dinlendikten sonra inişle etkinliği tamamladı.

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, 19 Mayıs'ı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nda kutladıklarını belirterek, "Bizim için çok özel bir gün, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Güzel bir günde, güzel bir tırmanış gerçekleştirdik, tüm sporcuların da gününü kutluyoruz. Bu dağ bizim yaz ve kış aylarında antrenman yaptığımız alan, her hafta sabah erkenden gelip burada yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sema Canbakan ise yürüyüşe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, nice 19 Mayısları görme temennisinde bulundu.

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Kars 19 Mayıs
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