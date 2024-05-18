Parçalı Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.05.2024 16:30

Salda Gölü çevresi kızıl geyiklerin yeni yuvası oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 4 kızıl geyik daha salındı.

Salda Gölü çevresi kızıl geyiklerin yeni yuvası oluyor

Daha önceden kızıl geyiklerin yaşadığı bilinen Salda Gölü çevresindeki ormanlık alan yeniden bu projeyle kızıl geyiklerin yaşam alanına dönüşüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'nda yakalanan 4 dişi kızıl geyik, Burdur'a getirildi. Geyikler, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı üst tarafındaki Eşeler Yaylası'ndaki ormanlık alana bırakıldı.

Bursa ve Eskişehir'deki kızıl geyik üretme istasyonlarından 2'şer kez kızıl geyik getirilmesiyle Salda Gölü çevresine, 3'ü erkek 13'ü dişi olmak üzere 16 kızıl geyik yerleştirildi.

Birkaç yıl sonra bölgeye adaptasyon sağlayan kızıl geyiklerin yavrulamasıyla Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlar, kızıl geyiklerin yeni yuvası olacağı belirtiliyor.

Projeyle yaban hayatının korunması ve nesli azalan türlerin üretilmesi ve doğaya yerleştirilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
Burdur Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar
Sıradaki Haber
Karaman'da araması bulunan 10 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait 'Apache' tipi helikopteri vurduk
16:46
13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Marka Zirvesi Antalya'da başladı
16:36
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş imkanı tanınacak
16:28
Portekizli siyasetçi kendince Türkleri küçümsedi, parlamento karıştı
16:11
İsrail basını: ABD ve İran'dan temsilciler Umman'da 'gizli' toplantı yaptı
16:33
Hudut Kartalları 3'ü FETÖ mensubu 5 kişiyi yakaladı
Başkentin geçmişten günümüze köprüleri: Ankara Müzeleri
Başkentin geçmişten günümüze köprüleri: Ankara Müzeleri
FOTO FOKUS
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ