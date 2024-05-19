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Güncel
AA 19.05.2024 10:21

Iğdır'da 19 Mayıs'a özel gençlik yürüyüşü yapıldı

Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı.

Iğdır'da 19 Mayıs'a özel gençlik yürüyüşü yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başladı.

Metrelerce uzunlukta Türk bayrağı taşıyan katılımcılar, Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Vali Ercan Turna, devletin, milletin ve Iğdır'ın her zaman 18 yaşında olduğunu söyledi.

Yürüyüşe, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, sporcular, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Millet Bahçesi'nde verilen konserle sona erdi.

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Iğdır 19 Mayıs
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