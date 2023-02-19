Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö. T.'nin (49) kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde yol kenarına park edilen O. S. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki T.K (28) ve B.K. (19) yaralandı.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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