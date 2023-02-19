Kurumlar aracılığıyla ilçedeki yurda yerleştirilen vatandaşlara, üç öğün yemek veriliyor, tüm ihtiyaçları da devletin imkanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla karşılanıyor.

Aynı zamanda depremzedelere sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verilen yurtta, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlenerek depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmaları sağlanıyor.

Gaziantep'ten ailesiyle gelen Fahrettin Yılap, misafir edildikleri yurtta, her türlü hizmetten yararlandıklarını söyledi.

Yurtta sıcak evlerini aratmayan aile ortamıyla karşılaştıklarını belirten Yılap, "Deprem dolayısıyla buraya geldik. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yerimiz sıcak. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Rıfat Görünmez ise zor zamanlarında devletin kendilerine sahip çıktığını anlattı.

Gaziantep'ten 11 kişilik ailesiyle Van'a geldiklerini aktaran Görünmez, "Devletimiz bize sahip çıkıyor. Kıyafet ihtiyaçlarımız karşılandı. Yemekten temizliğe her şey dört dörtlük. Çok memnunuz. Kaymakam bey bizimle çok ilgileniyor. Çocuklar için oyun alanları var. Devletimize Allah zeval vermesin." diye konuştu.