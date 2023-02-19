Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı.
İlçenin Yenişehir Mahallesinde A.T'nin kullandığı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni çarptı.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobilde hasar meydana geldi.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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