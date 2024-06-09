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Güncel
AA 09.06.2024 17:26

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet Selim Aladağ (42) idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, Süreyya Aladağ'ın (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ (5), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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