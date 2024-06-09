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Güncel
AA 09.06.2024 16:48

Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü

Çöplük alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Şarköy Mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alandaki yangına müdahale eden ekiplerin çabası yetersiz kalınca Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden hava ve kara desteği istendi.

Geniş bir alana yayılan alevlere, orman işletmeye bağlı ararözler ile karadan, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Çöplük alanda, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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