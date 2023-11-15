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Güncel
AA 15.11.2023 15:26

Erzincan'da özel çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Erzincan'da down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli çocuklara, "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Erzincan'da özel çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Türk Hava Kurumu Erzincan Eğitim Merkezi ve Erzincan Sportif Havacılık Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında, Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, Ekşisu Mesire Alanı'na getirildi.

Çocuklar buradaki yamaç paraşütü uçuş alanında yer eğitimi ve bu spor hakkında bilgiler aldı.

Özel çocuklardan biri de yamaç paraşütü sporcusu ile 400 metre yükseklikteki tepeden havalanarak gökyüzünde yaklaşık 20 dakikalık uçuşun ardından iniş yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Canser Atila, yaptığı açıklamada, "Bakanlığın 'Mutlu Çarşamba Projesi' kapsamında özel çocuklarımızı etkinliğe getirdik. Bu haftaki programımız yamaç paraşütüydü. Özel çocuklarımızdan biri uçtu, diğerleri de yer eğitimi aldı. Hepsi çok heyecanlandı, çok mutlu oldular." dedi.

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