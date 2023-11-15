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Güncel
AA 15.11.2023 15:11

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı: 1 ölü, 1 yaralı

Köşk mezrasında S.K., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabaları M.K. ile K.K'ye tarla sürdükleri sırada uzun namlulu silahla ateş etti.

Silahlı saldırıda M.K. ile K.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hazro Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

K.K. ise Kocaköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri saldırının ardından kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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