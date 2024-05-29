Erzincan'da mülki idare amirleri ile söyleşi gerçekleştirildi

Erzincan'da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde mülki idare amirleriyle yapılan söyleşiye Erzincan Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Ömer Özbay, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, İİBF Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yavuz, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Siyaset ve Toplum Kulübü Başkanı Ahmet Çebi açılış konuşmasında, "Yoğun programlarına ve kısıtlı zamanlarına rağmen bizleri kırmayıp kariyer planlamamızda aklımıza takılan soruları cevaplamak için buraya teşrif eden değerli mülki idare amirlerimize teşekkür ediyorum. Programın hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programın ilk konuşmacısı olan Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, "Mülki İdare Amirleri ile Söyleşi Programı için bir aradayız. Böylesi güzel bir programa bizleri davet ettiğiniz için üniversitemize ve Siyaset Kulübü öğrencilerine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

Kaymakamlık sınav sürecinde değişiklikler olabilir

Kendi eğitim hayatından ve mesleki tecrübelerinden bahseden Vali Yardımcısı İzci, genç meslektaşlarına ilk olarak kaymakamlık sınav sürecinden ve güncel gelişimlerden bahsetti.

İzci, "Kaymakamlık sınav sürecinde şuan KPSS puanı gerekmiyor. Fakat bu durum önümüzdeki dönemlerde değişkenlik gösterebilir. Kaymakam adayları ülkemizin 10 ilinde kaymakamlık sınavına girebilir. Sınav, ciddi emek isteyen uzun bir süreci kapsamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın internet sitesinde kaymakam adayları için güncel sınav bilgileri bulunmaktadır. Bende sizlere bu siteden edindiğim verilerle bilgi aktaracağım. Zorlu sınav sürecini başarıyla tamamlayan adaylar bakanlığımıza bağlı bulunan ve Ankara’da yer alan komisyon karşısına çıkıyor. Bu süreci de başarıyla geçenler stajyer kaymakamlık ile görevlerine başlıyor" dedi.

Mülki idare amirliğinin önemine ve zorluğuna vurgu yapan Vali Yardımcısı İzci, genç meslektaşlarına başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Kaymakamlık, sorumluluğu ağır olan ve askeri disiplin gerektiren bir meslek"

Programın ikinci konuşmacısı olan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, kaymakamlık staj sürelerinde yaşanacak olası değişikliklerden bahsederek, "Toplumumuzda mülki idare amirliği konusunda önce Kaymakam, sonra Vali Yardımcısı ve en sonunda da Vali olunuyor şeklinde genel bir görüş hâkim. Vali yardımcısı ve kaymakam arasında herhangi bir kadro farkı bulunmuyor. Tek farkımız kıdem. Bizim mesleğimizin esas itibarı kaymakamlıktır. Bunun yanı sıra mülkiye müfettişlikleri de yapabiliyoruz. Kaymakamlık, sorumluluğu çok ağır olan ve askeri bir disiplini gerektiren oldukça meşakkatli bir meslektir. Tayin durumu fazla olan ve gurbette yaşamayı öğrenmeniz gereken bir meslektir. Bakanlık, mesleğe girişte herhangi bir dil şartı aramasa da yurt dışı dil okullarında bizlere sunduğu imkânlarla yabancı dil öğrenme konusunda teşvik ediyor" şeklinde konuştu.

Mesleğin önemine ve zorluklarına dikkat çeken Vali Yardımcısı Özbay, öğrencilerimize bu zorlu yolda sabırlı ve çalışkan olmalarını isteyerek başarılar diledi.

Programın üçüncü konuşmacısı olan Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ilk olarak kendi kaymakam olma sürecinden ve kişisel deneyimlerinden bahsetti. Kaymakam Kayatürk, "Kaymakamlık sınavına üç defa girdim. İlk ikisinde başarısız da olsam pes etmedim ve daha sıkı bir şekilde çalışarak üçüncü sınavımda ilk yüze girmeyi ve aday kaymakam olabilmeyi başardım. Bu yolda pes etmemek ve her defasında daha sıkı çalışmak çok önemli. Kaymakamlık staj süreci kaymakamlığın kendisinden genellikle daha kolay oluyor. Aday kaymakam iken bir nebze de olsa hata lüksümüz var. Fakat staj sürecinden sonra ağır bir yükün altına giriyoruz" diye konuştu.

"Dezavantajlı konumda bulunan herkese ulaşmak zorundayız"

Kaymakam Kayatürk, kaymakam adaylarına sunulan yurtdışı eğitim sürecinin önemine değinerek "Bu süreci oldukça verimli geçirmemiz gerekiyor. Bizlere önemli deneyimler sunuyor. Genç kaymakam adaylarına başarılar dilerim" dedi.

Programın son konuşmacısı olan Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ise şöyle konuştu: "Amcamın kaymakam olması çocukluk yaşlarımdan itibaren bana rol model oldu. Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başladım. Ardından sıkı bir çalışma sürecinden sonra kaymakamlık mesleğine başladım. Yaptığımız işin sorumluluğu oldukça ağır. İlçemizde dezavantajlı konumda bulunan herkese ulaşmak ve fayda sağlamak durumundayız. Bu nedenle ilk olarak mesleğimizi çok sevmeli bizlere yüklediği ağır sorumluluğun bilincinde olarak mesleğimizi icra etmeliyiz."

Kaymakam Türkoğlu, mülki idare amirliğinin köklerini çok eskiye dayandıran kurumsal bir meslek olduğunu vurguladı. Genç meslektaşlarına kariyer yolunda başarılar dileyen Kaymakam Türkoğlu konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Erzincan mülki idare amirlerine teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.