Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" Erzincan’da ilk meyvelerini vermeye başladı.

Öğretmenler ve üniversiteden akademisyenlerin birlikte yürüttüğü 12 haftalık uygulama sürecinin ardından bugün Kavakyolu İlkokulunda İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bekdemir, Doç. Dr. Fatih Baş, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Çakmak Gürel projeyi kendi sınıflarında uygulayan sınıf öğretmenleri Halil İbrahim Özdemir, Adem Ayazlı, sürece katkı sağlayan matematik öğretmeni Özlem Çelikkol ve okul idarecileri ile elde edilen sonuçları somut olarak görmek için bir araya geldiler.

Yapılan genel değerlendirme toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Temel eğitim de matematik en sevilen ders olduğu halde ortaöğretim de bu ilgi azalıyor, bunun önüne geçmek için, Matematik Seferberliği konusunda Erzincan modellemesi yapılabilecek" dedi.

Gün, "Bu seferberlik çerçevesinde çeşitli kurumların iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar başlattı. Biz de şehrimizde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilgili bölüm akademisyenleri ile verimli bir çalışmaya imza attık. Bu doğrultuda üniversite hocalarımızla, öğretmenlerimiz matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, matematikte yeni yaklaşımlar gibi hususlarda çalışmalar yaparak matematiği sevdirmenin gayreti içerisinde olmuşlardır” diye konuştu.

"Öğrenciler derse karşı olumlu tutumlar kazandı"

Prof. Dr. Mehmet Bekdemir ise konuşmasında, "Erzincan özelinde projeyi iki okulumuzda uygulamaya başlattıktan sonra sürecin teorik ve uygulama alanlarını belirledik. 29 Aralık 2022 tarihi itibariyle çalışmanın 12. haftasında olduklarını, İlk üç haftadan sonra üniversite olarak kazanımlara uygun etkinlikler gerçekleştirdiklerini, alınan dönütler doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiklerini sonraki uygulamalar da öğrencilerin neler ürettiğini tespit ederek raporlama yapıldı. Geleneksel yöntemlerde yoğun bilgi aktarımı olduğu bu durumunda matematik dersine karşı öğrencilerde önyargıya neden olduğunu projeyi uygulamaya başladıktan sonra öğrencilerimizde bilgi üretkenliği ve düşünme süreçleri ön plana çıkmaya başladığını ve öğrenciler derse karşı olumlu tutumlar kazandı" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Fatih Baş da, çalışmaların prosedürün ötesinde geçmesinin, özverili çalışmalarının katkısını öğretmen ve öğrencilerin üzerinde olumlu ve önemli değişiklikler oluşturacağını ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Çakmak Gürel, sınıflar da fiziksel olarak öğrenme ortamı değişikliği yapıldığını bu durumunun öğrencilerimizin matematik öğrenmelerinde oldukça faydasının olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Hayrettin Paşa İlkokulu sınıf öğretmeni Halil İbrahim Özdemir ise, farklı model ve yaklaşımlar içerisinde uygulanan yeni modellerin öğretmen olarak ufuklarını geliştirdiğini bunun de ders verimliliğe oldukça önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kavakyolu İlkokulu sınıf öğretmeni Adem Ayazlı, çalışmalar neticesinde güzel bir fotoğraf ortaya çıktığını bu çalışmaların sayısını artırmak, çerçevenin genişlemesi ve tüm öğretmenlerimize ulaştırmak için çalışmalar yapılmasının faydalı olacağını söyledi. Yunus Emre Ortaokulu Matematik öğretmeni Özlem Çelikkol, Matematik Seferberliği ile ilgili e-Twinnig çalışmaları ve yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Genel değerlendirme sonrasında uygulama sınıflarında öğrencilerden gelen olumlu tepkiler bizzat sınıf ortamında somut olarak tecrübe edildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, sürecin okullar arasında yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacağını, katkılarından dolayı EBYÜ öğretim üyelerine, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.