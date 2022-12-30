Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis adaylarından öğrencilere giysi yardımı
[Fotograf: AA]
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alan polis adayları, öğrencilere giysi ve bot yardımında bulundu.
Aksaray Valiliği himayesinde başlatılan "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu ve POMEM Müdürü Niyazi Turgay'ın eşi Aysun Turgay, polis adaylarıyla Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Öğrencilere, kışlık kaban, bot ve çeşitli hediyeler verildi.
Emine Aydoğdu, projeye destek sağlayan polis adaylarına teşekkür etti.
Etiketler: Aksaray Sosyal Yardımlar
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