Erzincan’da kurulan jeotermal serada sezonda 1000 ton domates üretilecek

Ekşisu bölgesindeki yüksek potansiyele sahip jeotermal kaynağın değerlendirilmesi amacıyla yatırımcı Tuncay ve Baycan Sarısu kardeşler, Valilik ve İl Özel İdaresinden aldıkları ruhsatla uzun süre kaynak araştırması yaptı.

İki yıl önce 388 metre derinlikte 45 derece kaynağa ulaşan yatırımcılar, hazırladıkları termal sera projesiyle Ziraat Bankasından kredi desteği aldı ve 40 dönümlük alana jeotermal sera kurdu.

Topraksız tarımla üretime başlanan serada sezonda yaklaşık 1000 ton salkım domates üretilecek.

[Fotoğraf: AA]

Yatırımcı Tuncay Sarısu, ülke genelinde 10 yıldır seracılık faaliyeti yaptıklarını söyledi.

İlk seralarını Yozgat'ın Sorgun ilçesinde açtıklarını anlatan Sarısu, şunları kaydetti:

“Buradaki seramız üç etaptan oluşuyor. İlk etabını 40 dönüm alan üzerine inşa ettik. Şu an için 35 bin metrekare ekili alanımız bulunuyor, paketleme alanımız hariç. Ekili alanımızda 96 bin domates fidesi bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz domateslerin büyük bölümünü yurt dışına satacağız. Yurt dışında Almanya ve Romanya bağlantımız bulunmaktadır. Yozgat'taki seramızda şu anda ihracatımız var. İnşallah burada yetişen domateslerimizi de yurt dışına pazarlayacağız. Nisan ayında hasadımızı yapmayı planlıyoruz. İlk hasadımızı iç piyasaya yaptıktan sonra diğer hasatlarımızı yurt dışına satacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Yıl sonuna kadar ikinci etap da faaliyete geçecek"

Bu sezon yaklaşık 1000 ton salkım domates üreteceklerini belirten Sarısu, "Birinci etabımızı faaliyete soktuk. Burada şu an için 45 kişi istihdam ediyoruz. İstihdam ettiklerimizin büyük bölümü ev hanımı, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Hepsi de burada çalışmaktan çok memnun. Güzel bir ortam var. İnşallah yıl sonuna kadar ikinci etabımız olan 40 dönümlük bir seramız daha faaliyete geçecektir. Bir daha ki yıl mart ayında ise 3’üncü etabımızı da tamamlamış olacağız. Tabii bunlarla birlikte istihdamımızı da artırmış olacağız." diye konuştu.

Serayı kurdukları bölgenin Valilik girişimleriyle Sera Organize Sanayi Bölgesi'ne çevrildiğini söyleyen Sarısu, Erzincan’ın da Türkiye'nin önemli sera kentlerinden biri olacağını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

İşletme mühendisi Eda Feyza Aydoğdu da kadınlarla bir ekip halinde heyecanla çalıştıklarını ifade ederek, "Şu an için seramızda domates fidelerimiz var ve biz onların bakımını yapıyoruz. Şu ana kadar her şey uyumlu, düzgün ve planladığımız bir şekilde gidiyor. Tüm kadınlara burada çalışmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Serada istihdam edilen Semra Taşoğlu ise yaşadıkları şehirde böyle büyük bir işletmenin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Hem kadınların burada istihdam edilmesi hem de böylesine büyük bir jeotermal seranın burada yapılıyor olması çok önemli." ifadesini kullandı.