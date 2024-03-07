Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.03.2024 15:10

Sinop'ta "Her Şeyin Sebebi Kadın" adlı sempozyum düzenlendi

Sinop'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla "Her Şeyin Sebebi Kadın" isimli sempozyum düzenlendi.

Sinop'ta "Her Şeyin Sebebi Kadın" adlı sempozyum düzenlendi
[Fotograf: AA]

Valilik ev sahipliğinde kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde başlayan ve iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Özarslan, kadınların gelecek nesillerin teminatı olduklarını söyledi.

Kadınların tarih boyunca devletin ve milletin merkezinde yer aldıklarını vurgulayan Özarslan, eşlerini ve evlatlarını vatan için feda eden kadınların her daim baş taçları olduğunu vurguladı.

Kadınların eğitimden, sanata, sağlıktan iş hayatına her alanda daha fazla yer almalarını çok önemsediklerinin altını çizen Özarslan, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlarımızın güçlendirilmesi konusunda çok önemli ve çok güçlü adımlar atılmıştır. Ayrımcılık, hak gasbı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reformlar yapıldı. Kooperatifleşmeden, hibe desteklerine halk eğitim kurslarından girişimcilik kurslarına kadar birçok alanda kadınlarımıza destek oluyoruz" diye konuştu.

Sinop'ta şu an itibarıyla 15 kadın kooperatifinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Vali Özarslan, "Şu anda bu kooperatiflerimiz, bu politikalar sayesinde kadınlarımız tarafından istihdama katkı sunuyor. Teşvik, destek olduğu zaman Türk kadınını kimse durduramaz. Yeter ki arkasında bir teşvik, destek olsun, engeller kaldırılsın. 105 kadınımız şu an kooperatiflerin içerisinde, girişimci kadınlarımız. İnanın 20, 30 yıl sonra bu kooperatiflerin içerisinden büyük iş insanları, iş kadınları çıkacak. Ben o dip dalgaları hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından sempozyumun onur konuğu Prof. Dr. Zeynep Mercangöz tarafından "Anadolu arkeolojisinde Cumhuriyet kadınları" konulu sunum yapıldı.

Sempozyum kapsamında ayrıca resim ve el sanatlarından oluşan karma sergi açıldı.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Kurtulmuş: TBMM iç tüzüğü değişmeli
15:42
İsrail'in teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi Gazze'de toplu mezara defnedildi
15:41
Katar: İsrail'in Yahudileştirme politikası iki devletli çözüm için ciddi tehdit
15:28
Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu
15:40
Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
15:26
Depremzede kadınlar katıldıkları kurslarda sosyalleşiyor
İsrail'in katlettiği onlarca Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
İsrail'in katlettiği onlarca Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
FOTO FOKUS
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ