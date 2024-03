Ağrı'da 3 bin düzensiz göçmenin sınırdan girişi engellendi

Vali Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin ocak ve şubat aylarındaki çalışmalarını anlattı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarından bahseden Koç, "Ağrı'mızın huzuru ve güvenliği için 2024 yılının ocak ve şubat aylarında yapılan 38 operasyonda 106 kilogram metamfetamin, 10 kilogram 253 gram afyon sakızı, 432 gram uyuşturucu madde ve 130 bin adet narkotik ilaç ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 47 zehir taciri yakalanmış, 38’i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. İlimizde yakalanan uyuşturucu madde miktarlarının çoğunluğu sınır ili olmamız dolayısıyla Gürbulak Gümrük sahasında emniyet ve jandarma birimlerimizce yapılan yol kontrol noktalarındaki yakalamalardır." dedi.

Koç, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 265 operasyon düzenlendiğini, 374 şüphelinin gözaltına alındığını, gümrük kaçağı 34 bin 500 paket sigara, 22 ton akaryakıt, 51 cep telefonu ve 10 kilo 130 gram altın ele geçirildiğini ifade etti.

Terör örgütlerinin tamamıyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Koç, bu süreçte terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 101 operasyon gerçekleştiğini ve 18 kişinin yakalandığını dile getirdi.

"Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor"

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarına değinen Koç, şöyle devam etti:

"Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir. 87 kilometrelik İran sınırımızda güvenlik duvarı, aydınlatma, kamera ve algılayıcılar, optik kuleler, termal kameralar, şahin gözler, zırhlı gözetleme araçları ile her türlü fiziki tedbir Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızca müştereken alınmış durumda, bununla birlikte hudut kartallarımız, arkasında jandarmamız, emniyetimiz, Gürbulak sınır kapısında gümrük personellerimiz tam bir uyum içerisinde İl Göç İdare'miz ile birlikte çalışmaktadır."

Koç, Milli Savunma Bakanlığına bağlı güvenlik güçleriyle birlikte sınırların her santimini korumada olduğuna işaret ederek, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışanlara karşı her durum ve şartta gereken her türlü tedbiri alma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Vali Koç, 44 operasyonda 64 insan kaçakçısının gözaltına alındığını belirterek, "Bunlardan 29'u tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Son iki ayda 3 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellemiş, yaptığımız operasyonlarda ise 995 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bilinmesini isterim ki ilimizde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili operasyon ve çalışmalarımız artarak kararlı bir şekilde devam edecektir." diye konuştu.

Koç, trafik kazalarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal kayıplarını önlemek için emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin yoğun bir şekilde denetim yaptıklarını sözlerine ekledi.