Erzincan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi 2 yıl uzatıldı

Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası desteğinde yürütülen projenin ek protokolü için İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mehmet Ali Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, ilçe tarım müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, kent genelinde 590 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu söyledi.

Projenin çiftçiler için çok önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Proje, 2020 yılında 200 bin lira ile başlamıştı. Sayın Genel Müdürü'müzle yapılan görüşmeler sonunda bir güncelleme geldi ve 400 bin liraya çıktı. Erzincan, doğası ve tabiatı bakımından küçükbaş hayvancılığa çok uygun bir yer. Bizim şu an merkez dahil 524 köyümüz var. Köylerimizde yaşamın devam edebilmesi için tarım alanında faaliyetlerin de devam etmesi gerekiyor. Biz bu projeyi ilçe tarım müdürleri ile birlikte muhtarlara doğru bir şekilde anlatarak istihdamı ve üretimi artırmak istiyoruz."

Kredi 1 yıl ödemesiz toplamda 7 yıl vadeli

Ziraat Bankası tarafından sağlanan kredinin 1 yıl ödemesiz toplamda 7 yıl vadeli ödendiğini hatırlatan Aydoğdu, "Proje sayesinde üretim ve istihdamı artıran bazı çiftçilerimizin başarı hikayeleri de medyada yer aldı. Bu desteği alıp koyunlarını alanlar bir yıl sonra aldıkları paraları zaten denk getirmiş olurlar. Demek ki işi doğru yaparsak, doğru takip edersek mutlaka sonucunda güzellikler oluyor. Bütün amacımız çiftçilerimiz ve köylülerimizin projeye katkılarını sunmalarını sağlamak" diye konuştu.