Az Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.01.2024 09:35

Bolu'da iş yerinde rahatsızlandığı için izin alan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da iş yerinde rahatsızlandığı için izin alan kişi evinde ölü bulundu.

Bolu'da iş yerinde rahatsızlandığı için izin alan kişi evinde ölü bulundu

Öğle saatlerinde çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan 54 yaşındaki Turgut Arıkan, hastaneye gideceğini söyleyerek izin aldı.

Aradan geçen süre içinde Arıkan'dan haber alamayan iş arkadaşları, yakınlarına bilgi verdi.

Arıkan'ın, Tabaklar Mahallesi'nde bulunan evine gelen yakınları ve arkadaşları kapının zilini defalarca çaldı.

Evin içinden sadece televizyon sesinin geldiğini duyan ve Arıkan'ın hayatından endişe eden yakınları kapıyı kırarak içeri girdi.

Arıkan'ın evde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk muayenede Tuegut Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıkan'ın cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Ekonomik güven endeksi ocakta arttı
10:03
Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 32 dereceyi gördü
10:00
Borsa güne yükselişle başladı
09:59
Sinop kar yağışıyla beyaza büründü
09:50
Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu
09:48
65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı böyle yıkıldı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
FOTO FOKUS
Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu
Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ