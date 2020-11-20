Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Şaban Karagöl'ün kullandığı 16 AGM 186 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisindeki Karayolları Bakımevi yakınlarında, Murad Ekmen idaresindeki 06 BUA 894 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ramazan Karagöl, Zeki ve Medine Şenkaya yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Murad Ekmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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