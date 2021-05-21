Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir süre önce FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, her ikisinin de "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olan eski polis memurları M.B ile Z.T. gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen M.B. ile Z.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.