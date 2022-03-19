Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan’da 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan’da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.
Erzincan’da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonda; 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Erzincan Tarihi Eser
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