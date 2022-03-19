Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadın yolcu tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde çantalarında 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen 2 kadın tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği desteğiyle otobüste yapılan aramada, kadın yolcular R.O. ve S.H'nin çantalarından birer pakette 1 kilo 56 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.O. (19) ve S.H'nin (21) para karşılığında uyuşturucuyu taşıdıkları iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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