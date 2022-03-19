Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler kameralara yakalandı.
Bursa'da camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler kameralara yakalandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız birinci kattaki evin camlarındaki sineklikleri sökerek çalmak istedi. Şahıslar bu esnada ev sahibi tarafından fark edildi. Sesleri duyan ev sahibi cama çıktı.
Kısa süre içinde işlemi tamamlayan zanlılar, ev sahibinin bağırmasının ardından hızla kaçarak uzaklaştı.
Bu anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zanlıların benzer yöntemle başka evlerden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
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