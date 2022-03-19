Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fıstıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada 300 gram esrar ele geçirdi, araçtaki H.A. ve İ.H.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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