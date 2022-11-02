İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Erzurum-Sivas kara yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan araçta detektör köpek "Hera" yardımıyla yapılan aramada, A.A'ya ait çanta ve valizler içerisinde 24 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheli A.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.