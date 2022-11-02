Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Uşak'ta otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 141 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi 60 hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Otomobildeki M.N. ve Z.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Uşak
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