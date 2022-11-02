Bölgede ekim ayının son haftasında başlayan ve kasım ortalarına kadar devam cennet hurması hasadı, bahçelerde yüksekliği 8-10 metreyi bulan ağaçlara merdivenle çıkan işçiler tarafından yapılıyor.

Kalitesine göre ayrı ayrı kasalara yerleştiren hurmalar, yaş olarak satış noktalarına gönderiliyor. Kurutulan hurmalar ise pekmez, reçel, marmelat yapımının yanı sıra kurabiye ve keklerde kullanılıyor, kabuğundan sirke elde ediliyor.

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, gelen alıcılara hurmaların yüzde 90'ının satıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hurma buranın iklimini seviyor. Fidanın dikiminden 3 yıl sonra verim alıyorsunuz. Geçen yıla oranla yüzde 10 artış var. 1200-1500 ton rekolte bekliyoruz. Yurt dışından talep artıyor. Kurutulmuş hurma yıllardır var ama 3-4 yıldır rağbet görmeye başladı. Her evin balkonunda kurutulmuş hurma görebilirsiniz. Köyde her kadınımız hurma kurutuyor. Diğer köylerde de bu sistem yaygınlaştı. Yurt dışında yaşayan Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da ve Fransa'dan olsun devamlı talep ediyorlar. Geçen yıla göre talep fazla. Köyde yetişen hurmayı katma değerli hale getiriyoruz."

"Erkekler ağaçlardan topluyor, kadınlar da kasalama işlemini yapıyor"

Üreticilerden Gülden Duman da hayvancılığın yanında yaklaşık 100 dönüme yakın arazide cennet hurması yetiştirdiklerini söyledi.

Hasada geçen hafta başladıklarını anlatan Duman, "Yaklaşık 10 gün aktif bir şekilde çalışıyoruz. 15 yıldır hurma yetiştiriyoruz. Sabah erken saatte bahçeye geliyoruz ama çok soğuk oluyor, üşüyoruz. Genellikle erkekler ağaçlardan topluyor, kadınlar da kasalama işlemini yapıyor. Günlük 10-15 eleman istihdam sağlıyoruz. Genellikle Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Ankara'dan toptancılarımız alıp gidiyor" dedi.