Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ilçeye bağlı Güney köyündeki kullanılmayan köy okulu, köy halkının desteğiyle ana sınıfı ve dikiş-nakış kursuna dönüştü.

Okulun tadilatını yapan köy halkına meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de masa ve sandalye desteği verdi.

Vali Fuat Gürel, açılışta, kendisinin de köy okulundan mezun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kullanılmayan köy okullarının tekrar hayata geçtiğini vurgulayan Gürel, "İlimizde 5 okulumuz bu kapsama alındı. Talep olduğu sürece eski okullarımızı Köy Yaşam Merkezi haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da, derslik başına düşen öğrenci sayısının da 20-25'lere kadar düştüğünü anlatarak "Eğitim kurumlarımız sadece yenilenmekle kalmadı. Eğitim kurumlarımızın içindeki donatılar da yenilendi, çeşitlendirildi" diye konuştu.