İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli gözaltına alındı, 948 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 21 bin 325 araçtan 843 sürücü ile 3 bin 989 plakaya ceza kesti, 37 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 3 tabanca, 5 kesici alet, 9 elektronik sigara, 1045 paket kaçak sigara, 20 sikke, 123 kaçak puro, 16 kilo tütün, 10 bin 520 makaron, 104 gram esrar, 32 sentetik ecza ve 92 gram metamfatemin ele geçirildi.